Mustafa Yumlu Sivas'ta

Yiğido'nun Akhisar'la sözleşmesi sona erecek Mustafa Yumlu'yu radarına aldığı öğrenildi. Temas kurulan tecrübeli stoperle görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.



OFANSA DA GÜÇ KATAR

Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 31 yaşındaki stoper, 13 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Kafa golleriyle tanınan Yumlu için kırmızı-beyazlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.