Mustafa Yumlu Sivas'ta
Sil-baştan bir kadro kurmaya hazırlanan Sivas, Rıza Çalımbay'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sivas, Akhisar’dan ayrılmaya hazırlanan Mustafa Yumlu’yu radarına aldı. 31 yaşındaki stoper de Yiğido’ya sıcak bakıyor.
Yiğido'nun Akhisar'la sözleşmesi sona erecek Mustafa Yumlu'yu radarına aldığı öğrenildi. Temas kurulan tecrübeli stoperle görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.
OFANSA DA GÜÇ KATAR
Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 31 yaşındaki stoper, 13 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Kafa golleriyle tanınan Yumlu için kırmızı-beyazlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.
- 22.6.2019
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Sinan’ın yerine Yusuf Erdoğan
Toplam 1
Yorum
eyvaaaaaahhhh sakınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eyvahh aslaaaaaa
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
aslan Dursun Özbeğin Galatasaraya çok borcu var Kulübü zarara uğrattı önce kendisi borcunu ödesin.
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Dursun Özbek Galatasaray'a icra takibi başlattı
Toplam 2
Yorum
antidursun dursun faydan yok kulübe. o kadar kendinin reklamını yaptın o parayı da hibe et ne olacak.
Mustafa Yumlu Sivas'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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