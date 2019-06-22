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22 Haziran 2019, Cumartesi
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Sivas'ta

Mustafa Yumlu Sivas'ta

Sil-baştan bir kadro kurmaya hazırlanan Sivas, 'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Sivas, Akhisar’dan ayrılmaya hazırlanan ’yu radarına aldı. 31 yaşındaki stoper de Yiğido’ya sıcak bakıyor.

Yiğido'nun Akhisar'la sözleşmesi sona erecek 'yu radarına aldığı öğrenildi. Temas kurulan tecrübeli stoperle görüşmelerin olumlu ilerlediği bildirildi.

OFANSA DA GÜÇ KATAR
Akhisarspor'da geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 31 yaşındaki stoper, 13 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. Kafa golleriyle tanınan Yumlu için kırmızı-beyazlı camia, defanstaki etkisinin yanı sıra hücumda da önemli katkı sağlayacağı görüşünde birleşti.

  1. 22.6.2019
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