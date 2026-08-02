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Haberler Samsunspor Sekongo müjdesi

Sekongo müjdesi

Samsunspor, 22 yaşındaki Malili orta sahayı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'de forma giyen Antoine Sekongo'yu transfer ettiklerini açıkladı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Sekongo müjdesi

Trendyol Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Samsunspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlıların Başkanı Yüksel Yıldırım, sahibi olduğu Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'de forma giyen orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'nun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunda Dunkerque formasıyla 34 maçta; 9 gol ve 6 asistlik performans ile takımına katkıda bulundu. Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor Taraftarı, sizlere daha önceden verdiğim sözü tuttum. Sekongo transferi hayırlı olsun" dedi.

YENİ HEDEF KEVİN CARLOS

Samsunspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice forması giyen İspanyol santrfor Kevin Carlos için transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar daha önce kiralık + satın alma opsiyonlu bir formül üzerinde anlaşmaya, hatta maaş teklifini yükselterek oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Ancak 25 yaşındaki golcüyü başka takımlar da isteyince görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Buna rağmen Samsunspor'da yönetim, Carlos'u kadroya katmak için yeni bir teklif hazırlığı içinde. Carlos, geçen sezon oynadığı 39 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

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