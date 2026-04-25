TFF’ye güvenimiz kalmadı

Samsunspor'da hakem Atilla Karaoğlan'a tepkiler sürüyor. Başkan Vekili Veysel Bilen, "Bizim bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), kurumlarına inancımız kalmadı. Samsunspor olarak adil, adaletli ve hakkaniyetli bir yönetimin savunucusu olduk. Savunmaya devam edeceğiz ama görüyoruz ki bu yönetimle olmuyor bu iş" dedi.