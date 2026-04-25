Fink’in cezası sona erdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde penaltılara giden maçta Trabzonspor'a elenen Samsunspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve bu süreçte takımının başında maçlara çıkamayan Thorsten Fink'in cezası da sona erdi. Fink, Alanyaspor maçında kulübede yerini alabilecek.
