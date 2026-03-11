CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, Samsunpor maçı öncesi konuştu

Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, Samsunpor maçı öncesi konuştu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 18:57
Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, Samsunpor maçı öncesi konuştu

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, potansiyellerini bildiklerini söyledi. Samsunspor'un yapacağı her türlü değişikliğe karşı etkili olacaklarına işaret eden Soto, "Bende büyük bir heyecan var tüm oyuncularımda da var. Büyük bir macera ile buraya geldik. Yarın bu tura başlayacağız. Benim için de futbolcular için de çok önemli, sahada elimizden geleni yapacağız. Takım olarak ne yapacağımızı biliyoruz. Zayıflıklarımızı biliyoruz. Bu tür turnuvalarda kimin favori olduğunu söyleyemeyiz. Yarın bu turun ilk maçında her şeyi görmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Soto, yarınki stadyumun atmosferine ekip olarak hazır olduklarını vurgulayarak, "Bu tip sahalara alışığız. Bazen kontrol edemediğimiz durumlar var. Grup aşamasında bu tür zorlukları gördük. Yarın burası cehennem gibi olacak aslında ve bu duruma heyecanlıyız. Sakatlıklarımız var bazı oyuncularımız buraya gelmedi ancak bir sonraki maçta olacaklardır. Oyuncular kendilerini hazır hissetmedi ve teknik direktör olarak bunu normal karşılıyorum." şeklinde konuştu.

F.Bahçe'den yabancı VAR talebi!
Buruk için ses getirecek iddia! Sezon sonunda...
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar: Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Fred'in bonservisini belirledi!
Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman: F.Bahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. Ergin Ataman: F.Bahçe'den sonra Avrupa'nın en başarılı kulübüyüz. 19:23
Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları Bodo/Glimt-Sporting CP maçı detayları 18:36
Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları Kanada-Türkiye basketbol maçı detayları 18:07
Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku! Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku! 18:03
PSG-Chelsea maçı detayları PSG-Chelsea maçı detayları 17:38
Trabzonspor maçının başlangıç saatinde değişiklik! Trabzonspor maçının başlangıç saatinde değişiklik! 17:24
Daha Eski
Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi! Avrupa'da gündem Osimhen koreografisi! 16:15
G.Saray ile Liverpool'un kadro değeri arasında uçurum! G.Saray ile Liverpool'un kadro değeri arasında uçurum! 15:50
Hatay'ı yenen Sivas nefes aldı! Hatay'ı yenen Sivas nefes aldı! 15:35
İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU) İstanbulspor 0-4 Amed SK (MAÇ SONUCU) 15:25
F.Bahçe'den yabancı VAR talebi! F.Bahçe'den yabancı VAR talebi! 15:16
TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt! TFF'den Beşiktaş'ın çağrısına yanıt! 15:08