CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Tarihi zafer

Tarihi zafer

Samsunsporumuz, Konferans Ligi play-off’ta Makedonları Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmadji’nin (2) golleriyle dağıttı. Rakibimiz Shakhtar ya da R.Vallecano

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Tarihi zafer

27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Samsunsporumuz, destan yazmaya devam ediyor. UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda 1-0'ın rövanşında Makedon Shkendija'yı 4-0'la geçip son 16'ya adımızı yazdırdık. İlk yarıda 7'de Shkendija'da Moubeti'nin şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. 15'te Moundilmadji'nin kafa vuruşunu kaleci Gaye son anda kurtardı. 45'te Holse'nin şutu, kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

MOUANDİLMADJİ ŞOV

İkinci yarıda gol şov yaptık. Önce 53'te Trumci'nin Assoumou'ya faülü sonrasında penaltı kazandık. Penaltıda Ntcham, ağları havalandırıp gol perdesini açtı. 71'de Assoumou'nun pasında Cherif Ndiaye, farkı ikiye çıkardı. 88'de direğe takılan kupanın golcüsü Mouandilmadji 79 ve 90+2'de attığı 2 golle gol sayısını 7'ye çıkardı ve tarihi zaferimizi ilan etti. Bugün çekilecek son 16 kurasında rakibimiz ya Ukrayna'dan Arda Turanlı Shakhtar ya da İspanya'dan R.Vallecano olacak.

MARİUS'TAN 8 MAÇTA 7 GOL

Samsun'un 28 yaşındaki Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, UEFAKonferans Ligi'ne golleriyle damgasını vurdu. Shkendija ağlarını iki maçta da havalandıran yıldız santrfor, kupada oynadığı 8 maçta 7 gole ulaştı ve tarihi yürüyüşümüzde büyük bir pay sahibi oldu.

KURALAR BUGÜN 16.00'DA

Samsunsporumuz'un rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'ndeki kurada rakibimiz, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar ya da İspanya'dan Rayo Vallecano olacak. Son 16 maçları; 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.

F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
İngiliz ekibinden Jayden ısrarı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fener'den Sörloth hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
Daha Eski
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 02:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 02:03
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 02:03