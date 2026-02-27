Tarihi zafer

27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılan Samsunsporumuz, destan yazmaya devam ediyor. UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda 1-0'ın rövanşında Makedon Shkendija'yı 4-0'la geçip son 16'ya adımızı yazdırdık. İlk yarıda 7'de Shkendija'da Moubeti'nin şutu üst direğe çarpıp dışarı gitti. 15'te Moundilmadji'nin kafa vuruşunu kaleci Gaye son anda kurtardı. 45'te Holse'nin şutu, kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

MOUANDİLMADJİ ŞOV

İkinci yarıda gol şov yaptık. Önce 53'te Trumci'nin Assoumou'ya faülü sonrasında penaltı kazandık. Penaltıda Ntcham, ağları havalandırıp gol perdesini açtı. 71'de Assoumou'nun pasında Cherif Ndiaye, farkı ikiye çıkardı. 88'de direğe takılan kupanın golcüsü Mouandilmadji 79 ve 90+2'de attığı 2 golle gol sayısını 7'ye çıkardı ve tarihi zaferimizi ilan etti. Bugün çekilecek son 16 kurasında rakibimiz ya Ukrayna'dan Arda Turanlı Shakhtar ya da İspanya'dan R.Vallecano olacak.

MARİUS'TAN 8 MAÇTA 7 GOL

Samsun'un 28 yaşındaki Çadlı golcüsü Marius Mouandilmadji, UEFAKonferans Ligi'ne golleriyle damgasını vurdu. Shkendija ağlarını iki maçta da havalandıran yıldız santrfor, kupada oynadığı 8 maçta 7 gole ulaştı ve tarihi yürüyüşümüzde büyük bir pay sahibi oldu.

KURALAR BUGÜN 16.00'DA

Samsunsporumuz'un rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'ndeki kurada rakibimiz, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar ya da İspanya'dan Rayo Vallecano olacak. Son 16 maçları; 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.