Tavsan harekatı

Samsunspor, Reggiana'da forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan için girişimlere başladı. Bonservisi Verona'da olan 24 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlıların kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi. Tavsan, sağ kanat ve on numarada görev yapıyor.
Samsunspor, Reggiana'da forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavsan için girişimlere başladı. Bonservisi Verona'da olan 24 yaşındaki oyuncu, kırmızı-beyazlıların kısa süre içinde resmi teklif yapacağı belirtildi. Tavsan, sağ kanat ve on numarada görev yapıyor.