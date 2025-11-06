CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor'dan Avrupa'da 3'te 3: İşte maçın özeti

Samsunspor'dan Avrupa'da 3'te 3: İşte maçın özeti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Samsunspor sahasında Hamrun Spartans'ı ağırladı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrılarak liderlik koltuğuna yükseldi. İşte maçın detayları...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 23:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor'dan Avrupa'da 3'te 3: İşte maçın özeti

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Norveç ekibi Hamrun Spartans'ı sahasında 3-0 mağlup etti.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Samsunspor, 3. maçından da galibiyetle ayrılarak 9 puana ve liderlik koltuğuna yükseldi. Hamrun ise 3. maçında da puanla tanışamadı ve son sıralarda yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 4. haftasında Samsunspor, Breidablik deplasmanına konuk olacak; Hamrun ise sahasında Lincoln Red Imps'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada ani gelişen Hamrun Spartans atağında Koffi'nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çıkarttı.

16'ncı dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bonello son anda kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

18'inci dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla buluşan Holse, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.

29'uncu dakikada Van Drongelen'in defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunu defans çizgiden çıkarttı. Dönen topu Holse ağlarla buluşturdu. Hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

45+3'üncü dakikada Holse'nin pasıyla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından topu düzelterek vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

65'inci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

77'nci dakikada Holse'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mouandilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 3-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor taraftarı Filistin'i unutmadı! Devamını Oku BUNU DA OKU

İdefix-REKLAM
Viktoria Plzen-F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Banu Alkan'ın acı günü: 65 yaşındaki kardeşini gözyaşlarıyla toprağa verdi! "Dünyadaki koruyucumu kaybettim"
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
G.Saray'a Nicolo Zaniolo piyangosu!
F.Bahçe Beko evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco: O şiddeti göstermemiz gerekiyor! Tedesco: O şiddeti göstermemiz gerekiyor! 22:13
FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı! FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları açıklandı! 22:08
PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! PFDK Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! 21:45
Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu! Orkun Kökçü suskunluğunu bozdu! 21:38
Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? Ronaldo açıkladı: Cenazeye neden gitmedi? 21:30
Fırtına'da sakatlık şoku! Fırtına'da sakatlık şoku! 20:33
Daha Eski
Viktoria Plzen-F.Bahçe | CANLI Viktoria Plzen-F.Bahçe | CANLI 19:31
V. Plzen-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! V. Plzen-F.Bahçe | İlk 11'ler belli oldu! 19:18
Osimhen Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi! Osimhen Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi! 19:17
Panathinaikos Sloukas ile nikah tazeledi! Panathinaikos Sloukas ile nikah tazeledi! 19:00
Sivasspor'da istifa gelişmesi! Sivasspor'da istifa gelişmesi! 18:56
Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! Ferencvaros - Ludogorets Razgrad maçı bilgileri! 11:13