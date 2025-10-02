Legia Varşova - Samsunspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Samsunspor, Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk oluyor. Thomas Reis yönetiminde uzun bir aradan sonra Avrupa sahnesine çıkan kırmızı-beyazlılar, grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Karadeniz ekibi, sahaya iddialı bir oyunla çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ise "Legia Varşova - Samsunspor maçı nasıl izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LEGIA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 1. haftasında oynanacak Legia Varşova - Samsunspor maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

LEGIA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Marshall Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak Legia Varşova - Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

LEGIA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Legia Varşova: Tobiasz, Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi, Wszolek, Kapustka, Augustyniak, Elitim, Vinagre, Bichakhchyan, Rajovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji

SAMSUNSPOR PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ilk Konferans Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Samsunspor, zorlu Legia Varşova deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan kırmızı-beyazlılar, etkili bir performansla yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

"GAYET İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Legia Varşova maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis şu ifadeleri kullandı:

Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim.

SAMSUNSPOR'DA 7 EKSİK

Polonya'da oynanacak Avrupa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor kadrosunda 7 futbolcu yer almıyor. Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer alamazken, sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

AVRUPA SAHNESİNDE 13. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak. Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.

LEGIA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.