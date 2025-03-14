Puan alacağız

Avrupa kupalarını hedefleyen Samsunspor'un 33 yaşındaki orta sahası Soner Aydoğdu, Pazar günü Kadıköy'de F.Bahçe karşılaşmasından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi. F.Bahçe maçının haftanın en iyi maçlarından biri olacağına inandığını belirten Aydoğdu, "İki takım da form grafiği olarak iyi durumda. F.Bahçe karşısında elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Puan ya da puanlar almak için sahada var olacağız. Tüm takım olarak İstanbul'dan puan alarak Samsun'a dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİMİZ, HAYALLERİMİZ VAR

Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor galibiyetine attığı 2 golle büyük bir katkı sağlayan Soner Aydoğdu, takım olarak büyük hedefler peşinde olduklarını vurguladı. Tecrübeli maestro, "Oynayan, oynamayan herkes takıma katkı vermeye çalışıyor ve veriyor da. Bu sene zaten en önemli şeylerden birisi bu. Tabii ki bireysel başarı önemli ancak benim için önemli olan takımın başarısıdır. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Takım, oyuncu, bireysel olarak herkes elinden geleni vererek hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Samsunspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmesi halinde Tanju Çolak, Emin Kar, Jovanovski ve Fatih Uraz gibi efsane isimlerin yer aldığı 1986-87 kadrosunun 8 maçlık deplasman galibiyeti sayısını yakalayacak.