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Haberler Samsunspor Samsun ve Adana zirvede

Samsun ve Adana zirvede

Süper Lig’in geride kalan haftalarında 44 kez beyaz noktaya gidildi. Anadolu takımları arasında en fazla penaltı kazananlar; Samsunspor ile Adana Demirspor oldu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Samsun ve Adana zirvede

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta tamamlandıktan sonra milli araya girildi. Geride kalan 108 maçta karşılaşmaların hakemleri tam 44 kez beyaz noktaya gitti. Bu penaltıların 32'si golle sonuçlanırken, 12'si ise kaçtı. En fazla penaltı kullanan üç takım bulunuyor; Samsunspor, Adana Demirspor ve Beşiktaş... Anadolu takımları arasında en fazla beyaz noktaya gelen iki takımdan biri olan Samsunspor, bu 5 atışın sadece ikisini golle sonuçlandırdı, 3'ünü ise kaçırdı. Samsunspor gibi 5 kez penaltı kazanan Adana Demirspor ise bu atışların 3'ünde fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 4'er penaltı atışıyla bu takımları takip etti. Penaltıdan ilk 12 haftada gol bulamayan tek takım ise Konyaspor oldu... Yeşil-beyazlıların lehine 1 kez penaltı çalındı. O penaltıyı da Trabzonspor karşısında Umut Nayir golle sonuçlandıramadı. En fazla penaltı kaçıran isim ise Samsunsporlu Ntcham... Tecrübeli oyuncu, 4 penaltının üçünde ağları sarsamadı.

7 MAÇTA 7 PENALTI

Süper Lig'de geride kalan haftalarda en çok beyaz noktaya giden hakem Kadir Sağlam oldu. 7 müsabakada düdük çalan Sağlam, 7 kez penaltı kararı verdi. Adana Demirspor-Galatasaray mücadelesinde 3 defa penaltıya hükmeden Sağlam, Göztepe-Fenerbahçe, Beşiktaş-Konyaspor, Gaziantep FK-Göztepe ve Fenerbahçe-Sivasspor maçlarında da 1'er kez beyaz noktayı gösterdi.

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