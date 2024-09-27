Göztepe'yi yeneceğiz

Karadeniz Derbisi'nde Rize'yi yenerek ligde 2'de 2 yapan Samsunspor, gözünü namağlup Göztepe'ye çevirdi. Göztepe maçının zorluğuna değinen teknik direktör Reis, "Konya'ya karşı istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Umarım Göztepe'ye karşı çok daha güzel oynarız. Konya maçına göre daha iyi bir sonuç alırız" dedi. En büyük hedeflerinin ligde kalmak olduğunun altını çizen Alman teknik adam, "Ligin başından beri söylediğim bir şey var; en büyük hedefimiz ligde kalmak. Taraftarlarımız Avrupa kupalarına gitmeyi hayal ediyor olabilirler. Bu herkes için serbest ve olağan bir şey. Ancak ben bir hayalperest değilim. Bunu yapmayacağım ve takımım da yapmamalı. Göztepe maçında da taraftarlarımızın yanımızda olmalarını bekliyoruz. Bu maçtan da istediğimiz puanları almak istiyoruz" diye umut dağıttı.