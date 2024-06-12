Samsunspor'un yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni teknik direktörünü açıkladı. Karadeniz temsilcisi, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde;

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2024-25 Sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1'lık sözleşme imzalamıştır.

Nuri Asan Tesisleri'mizde yapılan imza törenine Operasyon Direktörümüz ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan, Futbol Direktörümüz Fuat Çapa, İcra Komitesi Üyemiz Suat Çakır ve Mali İşler Direktörümüz Koray Yalçın katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Teknik Direktörümüz Thomas Reis, "Samsun çok güzel bir şehir. Buraya geldiğim için mutluyum. Stadyumu, tesisleri ve Samsunspor Futbol Akademisini gezdim, çok beğendim. Takımımızı başarıya taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı."

THOMAS REİS KİMDİR?

Thomas Reis, VfL Bochum kadın takımının antrenörü olarak kısa bir görevden sonra 2011-2012 sezonu için kulübün rezerv takımında yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı. Şubat 2012'de A takımın yardımcı antrenörü olarak çalıştı ve Nisan 2013'e kadar bu görevde kaldı. Ardından VfL Bochum'da U19 ile U23 takımlarından sorumlu oldu. Ocak 2015 yılında tekrar A takımın yardımcı antrenörü oldu. UEFA PRO lisansı sahibi olarak 2015-16 sezonu için tekrar U19'un baş antrenörü oldu ve sezonun ardından VfL Wolfsburg'a katıldı ve kulübün U19 takımının baş antrenörü oldu, Eylül 2019'a kadar Wolfsburg'da kaldı. Sonrasında eski kulübü VfL Bochum'a geri döndü ve A takımın teknik direktörü oldu. 2021'de 2. Bundesliga'da şampiyon olarak Bochum'un Bundesliga'ya yükselmesini sağladı. Bundesliga'daki ilk sezonunda ligde kalmayı başardı. 2022-2023 sezonu Ekim ayında FC Schalke 04'ün teknik direktörlüğü görevini devralan Reis, burada da takımın oyun stilini geliştirerek, genç yeteneklere şans vererek dikkat çekti. Thomas Reis, çalıştırdığı takımlarda baskılı ve ofansif futbolu benimseyerek disiplini, taktiksel bilgisi ve oyuncularla kurduğu sağlam ilişkilerle tanınan bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.