Real turladı

Real Madrid 1-0'ın rövanşında Bernabeu'da konuk ettiği Benfica'yı geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16'ya yazdırdı. Benfica'nın golünü Beşiktaş'tan devre arasında Portekiz ekibine dönen Rafa Silva kaydederken, Real'in sayıları Tchouameni ve Vinicius'tan geldi. Real, M.City ya da Sporting'le eşleşecek.