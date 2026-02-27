Atalanta’dan inanılmaz son

Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta-Borussia Dortmund maçı inanılmaz bir sonla bitti. Evindeki ilk karşılaşmadan Alman temsilcisi, 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Atalanta'nın turu geçmesi için ise 3 farklı kazanması gerekiyordu. Bu çerçevede maça başlayan Çizme ekibi, henüz 5'inci dakikada Gianluca Scamacca'yla öne geçti. Borussia Dortmund bu gole yanıt vermek istese de başarılı olamadı. İlk yarının son anlarında Davide Zapacosta farkı ikiye çıkardı

BENSEBAİNİ'DEN BÜYÜK HATA

Pasalic, 57'de skoru 3-0 yaptı. Bu Atalanta'nın turu geçmesi için yeterliydi. Ancak 75'te Karim Adeyemi durumu 3-1'e getirdi. Bu skorla maç uzatmaya gidecekti. Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Bensebaini, inanılmaz bir hata yaptı. VAR uyarısı sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+10'da Samardzic penaltıyı gole çevirdi. Maçı 4-1 kazanan İtalyanlar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı. Rakip ya Arsenal ya da Bayern Münih olacak.

UZATMALARDA 3 KIRMIZI

Penaltı pozisyonunun ardından Borussia Dortmund'da Nico Schlotterbeck ve Ramy Bensebaini kırmızı kart gördü. Atalanta'da da Scalvini kırmızı kartla cezalandırıldı. Dev maçın son anları her anıyla nefesleri kesti.