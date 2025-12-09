Inter-Liverpool CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Inter ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. İtalyan devi ev sahibi, ligde ve İtalya Süper Kupası'nda yakaladığı başarıyı Devler Ligi'nde de sürdürüyor. İlk 5 haftada tek mağlubiyetini Atletico Madrid deplasmanında alan Cristian Chivu'nun ekibi, şampiyonluğa oynamak için sahaya çıkıyor. Son 3 grup maçında hata yapmak istemeyen ev sahibinin rakibi ise bu sezon henüz istediği başarıyı yakalayamadı. Temsilcimiz Galatasaray ve PSV Eindhoven karşısında aldığı mağlubiyetlerle sekteye uğrayan İngiliz ekibi, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Liverpool maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. San Siro'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak.

Inter-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Liverpool maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak.

Inter-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Inter-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak