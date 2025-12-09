CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Liverpool CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Liverpool CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında İtalya ile İngiliz devleri karşı karşıya geliyor. Inter, San Siro'da Liverpool'u ağırlayacak. Nefes kesen mücadelede, 5 haftadaki tek mağlubiyetini geçen hafta, Atletico Madrid karşısında alan ev sahibi ekip, 12 puan ve +9 averajla bulunduğu 4. sıradan ilk 3'e yükselmek için sahaya çıkacak. Arne Slot'un öğrencileri ise 9 puanla bulunduğu 13. sıradan ilk 8'e yükselmenin peşinde. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Inter-Liverpool maçı detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 18:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter-Liverpool CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Inter ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında kozlarını paylaşıyor. İtalyan devi ev sahibi, ligde ve İtalya Süper Kupası'nda yakaladığı başarıyı Devler Ligi'nde de sürdürüyor. İlk 5 haftada tek mağlubiyetini Atletico Madrid deplasmanında alan Cristian Chivu'nun ekibi, şampiyonluğa oynamak için sahaya çıkıyor. Son 3 grup maçında hata yapmak istemeyen ev sahibinin rakibi ise bu sezon henüz istediği başarıyı yakalayamadı. Temsilcimiz Galatasaray ve PSV Eindhoven karşısında aldığı mağlubiyetlerle sekteye uğrayan İngiliz ekibi, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Inter-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Liverpool maçı, 9 Aralık Salı günü oynanacak. San Siro'daki karşılaşma, Türkiye Saati İle 23.00'te başlayacak.

Inter-Liverpool MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter-Liverpool maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İspanyol hakem Juan Munuera düdük çalacak.

Inter-Liverpool MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

Inter-Liverpool MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez

Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak

ASpor CANLI YAYIN

Ezeli rakiplerde transferde karşı karşıya!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Devre arasında yeni teklif hazırlığı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Romanya maçı o stadyumda oynanacak!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kairat-Olympiakos maçı hangi kanalda? Kairat-Olympiakos maçı hangi kanalda? 18:27
Ezeli rakiplerde transferde karşı karşıya! Ezeli rakiplerde transferde karşı karşıya! 18:24
Romanya maçı o stadyumda oynanacak! Romanya maçı o stadyumda oynanacak! 18:18
Monaco-Galatasaray maçı son notlar! Monaco-Galatasaray maçı son notlar! 18:06
Serdal Adalı'dan yabancı VAR talebi! Serdal Adalı'dan yabancı VAR talebi! 17:58
Galatasaray karşılaşması Fethiye’de! Galatasaray karşılaşması Fethiye’de! 16:51
Daha Eski
Malatya’dan 7 sporcu milli takımda! Malatya’dan 7 sporcu milli takımda! 16:42
Van Spor FK'da Osman Zeki Korkmaz dönemi! Van Spor FK'da Osman Zeki Korkmaz dönemi! 16:34
Serdal Adalı Riva'da Serdal Adalı Riva'da 16:23
Arca Çorum FK hazırlıklara başladı! Arca Çorum FK hazırlıklara başladı! 16:17
Bodrum FK gurbette eridi! Bodrum FK gurbette eridi! 16:02
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor! Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor! 15:50