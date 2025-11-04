Liverpool-Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'de heyecan 4. haftasında devam ediyor. 4 Kasım Salı günü saat 23:00 seansında İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlıyor. Mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de başlıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER
Liverpool: Mamardashvili, van Dijk, Konate, Bradley, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gravenberch, Wirtz, Ekitike
Real Madrid: Courtois, Militao, Valverde, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Carreras, Vinicius, Mbappe