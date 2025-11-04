CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid | CANLI

Liverpool-Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki dev mücadelede Liverpool, sahasında Real Madrid'i ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 22:55 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 23:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liverpool-Real Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'de heyecan 4. haftasında devam ediyor. 4 Kasım Salı günü saat 23:00 seansında İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlıyor. Mücadeleye milli futbolcumuz Arda Güler ilk 11'de başlıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI İLK 11'LER

Liverpool: Mamardashvili, van Dijk, Konate, Bradley, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Gravenberch, Wirtz, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Militao, Valverde, Huijsen, Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Carreras, Vinicius, Mbappe

Buruk: Farklı bir G.Saray var
REKLAM - Kuruluş Orhan
DİĞER
İlayda Çevik anlattı: Mental olarak yorucu ve yıpratıcı bir süreçti
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'da Cuesta gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli'de gol sesi yok! Napoli'de gol sesi yok! 23:13
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 23:09
Devler Ligi'nde 4. hafta | CANLI Devler Ligi'nde 4. hafta | CANLI 22:59
Liverpool-R. Madrid | CANLI Liverpool-R. Madrid | CANLI 22:54
Buruk: Farklı bir G.Saray var Buruk: Farklı bir G.Saray var 22:02
G.Saray'da Cuesta gelişmesi! G.Saray'da Cuesta gelişmesi! 22:00
Daha Eski
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 20:57
Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başladı! Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başladı! 20:38
Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:12
Beşiktaş Antalya mesaisine başladı! Beşiktaş Antalya mesaisine başladı! 14:52
Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! Spalletti’den Kenan Yıldız’a büyük övgü! 15:06
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor! Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor! 15:07