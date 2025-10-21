Manchester City 2-0 Villareal (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Manchester City, deplasmanda Villarreal’i 2-0 mağlup etti. Goller Haaland ve Bernardo Silva’dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 23:59
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Villarreal'i 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Mücadelenin 17. dakikasında sahneye çıkan Erling Haaland, takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının sonlarına doğru, 40. dakikada Bernardo Silva farkı ikiye çıkararak skoru belirledi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Pep Guardiola'nın öğrencileri, sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle Manchester City puanını 7'ye yükseltirken İspanyol ekibi Villarreal 1 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester City evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Villarreal ise Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos deplasmanında sahne alacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
