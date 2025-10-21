CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Barcelona 6-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Barcelona 6-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, evinde ağırladığı Olympiakos’u 6-1’lik skorla adeta ezdi geçti. Maça 11 dakikada attığı 4 golle damga vuran Katalan ekibinde Fermin Lopez hat-trick yaparken Marcus Rashford dubleyle yıldızlaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 21:46
Barcelona 6-1 Olympiakos (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Barcelona, evinde Olympiakos'u konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Katalan ekibi, sadece 11 dakika içinde bulduğu 4 golle rakibini oyundan düşürdü ve sahadan 6-1'lik farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Gecenin yıldızlarından Fermin Lopez, profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yaparak taraftarın büyük alkışını topladı. İngiliz yıldız Marcus Rashford ise attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Rashford, böylece Barcelona formasıyla oynadığı son 9 maçın 8'inde skor katkısı yapmış oldu.

Barcelona'nın diğer golü genç yıldız Lamine Yamal'ın penaltısıyla geldi. Olympiakos'un tek golü ise Ayoub El Kaabi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Yunan temsilcisi Olympiakos ise 1 puanda kaldı.

