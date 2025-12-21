CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 14:49
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı derbinin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi.

