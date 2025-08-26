CANLI SKOR ANA SAYFA
Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı canlı izle | Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Sturm Graz ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşmada 5-0 kazanan Bodo/Glimt, Avusturya'da oynanacak mücadelede turu geçen taraf olmak istiyor. Sturm Graz ise ikinci maçta hatalarını telafi etmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseveler "Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 12:30
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan doruğa çıkıyor. Rövanş mücadelesinde Sturm Graz ile Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmadan Bodo/Glimt 5-0 üstün ayrılırken, iki takım da Avusturya'da oynanacak bu kritik karşılaşmada galibiyet elde ederek Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyor. Hem ev sahibi Sturm Graz taraftarının desteğini arkasına almayı umarken hem de Bodo/Glimt deplasmandan avantajlı çıkmak için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor. Futbolseveler ise "Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

STURM GRAZ-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı 26 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

STURM GRAZ-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Alphamega Stadyumu'nda oynanacak Sturm Graz-Bodo/Glimt maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

STURM GRAZ-BODO/GLIMT MAÇI CANLI İZLE

STURM GRAZ-BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sturm Graz: Christensen; Malic, Oermann, Lavalee, Karic; Horvat, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Grgic, Boving

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Maatta, Hogh, Hauge

