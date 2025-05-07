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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG-Arsenal | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

PSG-Arsenal | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'ı konuk ediyor. Final yolunda nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 21:52
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PSG-Arsenal | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'ı konuk ediyor. Fransız temsilcisi ilk mücadeleyi deplasmanda 1-0 kazanarak saha avantajını kapmıştı.

Eşleşmeden galip ayrılan taraf ise Devler Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG-ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marwuinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya, Saliba, Timber, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Merino, Martinelli

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG-Arsenal mücadelesi 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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