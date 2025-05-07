PSG-Arsenal | CANLI İZLE (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi rövanş maçında PSG, Arsenal'ı konuk ediyor. Fransız temsilcisi ilk mücadeleyi deplasmanda 1-0 kazanarak saha avantajını kapmıştı.

Eşleşmeden galip ayrılan taraf ise Devler Ligi finalinde Inter ile karşılaşacak. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

PSG-ARSENAL MAÇI İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marwuinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya, Saliba, Timber, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Merino, Martinelli

PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG-Arsenal mücadelesi 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.