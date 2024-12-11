Juventus 2-0 Manchester City | Kenan Yıldız asist yaptı, Juve evinde kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus evinde Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı kaptı.
İtalyan ekibine 3 puanı getiren golleri, 53. dakikada Dusan Vlahovic ve 75. dakikada Weston McKennie kaydetti.
KENAN'DAN ASİST!
Milli yıldız Kenan Yıldız üstün bir performans sergilerken ilk golün asistini yaptı.
⚽Kenan Yıldız'dan asist, Vlahovic'ten gol! Juventus, City karşısında önde! pic.twitter.com/hMooVQPOsw— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2024
Juventus puanını 11 yaptı ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.
Son 10 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve büyük düşüş yaşayan Manchester City ise 8 puanda kaldı.