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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus 2-0 Manchester City | Kenan Yıldız asist yaptı, Juve evinde kazandı

Juventus 2-0 Manchester City | Kenan Yıldız asist yaptı, Juve evinde kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus evinde Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı kaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 00:52 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 01:04
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Juventus 2-0 Manchester City | Kenan Yıldız asist yaptı, Juve evinde kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus evinde Manchester City'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı kaptı.

İtalyan ekibine 3 puanı getiren golleri, 53. dakikada Dusan Vlahovic ve 75. dakikada Weston McKennie kaydetti.

KENAN'DAN ASİST!

Milli yıldız Kenan Yıldız üstün bir performans sergilerken ilk golün asistini yaptı.

Juventus puanını 11 yaptı ve play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.

Son 10 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabilen ve büyük düşüş yaşayan Manchester City ise 8 puanda kaldı.

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