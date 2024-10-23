Benfica 1 - 3 Feyenoord (MAÇ SONUCU ÖZET)

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Feyenoord'u sahasında ağırladı. Karşılaşma Hollanda ekibinin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Ayase Ueda, ve 33 ile 90+2. dakikada Antoni Milambo'dan geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GOLÜ YETMEDİ

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, 66. dakikada Benfica adına fileleri havalandırdı ancak bu maç Portekiz ekibinin kazanmasına yeterli olmadı. Öte yandan Benfica'daki diğer futbolcumuz Orkun Kökçü de eski takımı Feyenoord karşısında Benfica formasıyla 72 dakika sahada kaldı ancak herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Bu karşılaşmayla birlikte Feyenoord puanını 6'ya yükseltirken Benfica ise 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Benfica, Bayern Münih deplasmanına konuk olacak, Feyenoord ise RB Salzburg'u evinde konuk edecek.