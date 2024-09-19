Kızılyıldız 1-2 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Benfica Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile kazandı

Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda Kızılyıldız ile Benfica karşı karşıya geldi.
Portekiz ekibi, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 29. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Sırp ekibinin 86. dakikada Milson ile bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
ORKUN 88, KEREM 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başlayan ve galibiyet gollerini kaydeden milli futbolculardan Orkun Kökçü 88 dakika, Kerem Aktürkoğlu ile 90 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nın 2. haftasında Benfica, 2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Atletico Madrid'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise 1 Ekim Salı günü aynı saatte Inter deplasmanına konuk olacak.