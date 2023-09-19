Feyenoord 2 - 0 Celtic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında Feyenoord ile Celtic, Rotterdam'daki Feyenoord Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Feyenoord, 45+2. dakikada Stengs'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Hollanda ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda Celtic peş peşe iki kırmızı kartla 9 kişi kaldı. 67'de Lagerbielke, ikinci sarı karttan, 68'de ise Odin Thiago Holm, doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Feyenoord, 76. dakikaa Jahanbakhsh ile farkı 2'ye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Feyenoord, 3 puanın sahibi oldu.