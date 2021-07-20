Celtic - Midtjylland: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Celtic ile Midtjylland kozlarını paylaştı. Celtic Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Celtic'in golünü 39'da Liel Abada atarken, Danimarka temsilcisinin beraberlik sayısı 66'da Evander'den geldi.
Celtic'te Nir Bitton 44'te, Midtjylland'da ise Anders Dreyer 56'da kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray PSV'yi elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.