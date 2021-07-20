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Celtic - Midtjylland: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri Celtic ile Midtjylland, 2. ön eleme turu ilk maçında karşılaştı. İskoçya'da oynanan mücadele Liel Abada ve Evander'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Celtic'te Nir Bitton, konuk takımda ise Anders Dreyer kırmızı kart gördü ve iki ekip de maçı 10 kişi tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 23:56
Celtic - Midtjylland: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Celtic ile Midtjylland kozlarını paylaştı. Celtic Park'ta oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Celtic'in golünü 39'da Liel Abada atarken, Danimarka temsilcisinin beraberlik sayısı 66'da Evander'den geldi.

Celtic'te Nir Bitton 44'te, Midtjylland'da ise Anders Dreyer 56'da kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray PSV'yi elemesi halinde, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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