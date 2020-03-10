UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan! Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın köklü kulübü Valencia, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. İlk maçta muhteşem bir performans sergileyerek 4-1 gibi farklı bir sonuç elde eden Atalanta, zorlu İspanya deplasmanında avantajlı skoru korumaya çalışacak. İspanyol Valencia ekibi taraftarının desteği ve deplasman golü avantajını değerlendirerek çeyrek finale kalmak istiyor.

VALENCIA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. Valencia-Atalanta maçını canlı izlemek isteyenler TSİ 23:00'da televizyon başına geçebilirler. Geçtiğimiz sezon muhteşem bir performansla Şampiyonlar Ligi vizesini alan Atalanta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atalanta sezon sergilediği performansla da başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. İspanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Valencia ise 4-1 biten maçın rövanşında sezonun en flaş ekiplerinden Atalanta'yı elemenin planlarını yapıyor.

VALENCIA-ATALANTA MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi heyecanı son 16 turuyla devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia kendi sahasında İtalya Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. Karşılaşma Mestalla stadında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.

VALENCIA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes

Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata