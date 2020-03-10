UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan! Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile koronavirüs ile boğuşan İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile karşılaşacak. Atalanta ilk maçı 4-1 gibi net bir skor ile kazanmayı başardı. Valencia, güçlü rakibini sahasında ağırlayacak. Peki, muhteşem heyecana sahip mücadele saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde…
İspanya La Liga'nın köklü kulübü Valencia, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. İlk maçta muhteşem bir performans sergileyerek 4-1 gibi farklı bir sonuç elde eden Atalanta, zorlu İspanya deplasmanında avantajlı skoru korumaya çalışacak. İspanyol Valencia ekibi taraftarının desteği ve deplasman golü avantajını değerlendirerek çeyrek finale kalmak istiyor.
VALENCIA-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Valencia, İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. Valencia-Atalanta maçını canlı izlemek isteyenler TSİ 23:00'da televizyon başına geçebilirler. Geçtiğimiz sezon muhteşem bir performansla Şampiyonlar Ligi vizesini alan Atalanta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Atalanta sezon sergilediği performansla da başarısının tesadüf olmadığını kanıtladı. İspanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Valencia ise 4-1 biten maçın rövanşında sezonun en flaş ekiplerinden Atalanta'yı elemenin planlarını yapıyor.
VALENCIA-ATALANTA MAÇI MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi heyecanı son 16 turuyla devam ediyor. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia kendi sahasında İtalya Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Atalanta'yı ağırlayacak. Karşılaşma Mestalla stadında oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyenler Beinsports 1 kanalından izleyebilirler.
VALENCIA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Guillamon, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Guedes
Atalanta: Gollini, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Pasalic, Papu Gomez, Ilicic, Zapata
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 13:31
- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan! Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
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Toplam 3
Yorum
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan! Valencia-Atalanta maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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