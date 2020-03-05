Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak
İspanya'da ülkeyi olumsuz anlamda etkisi altına alan koronavirüs, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de vurdu. Devler arenasında 10 Mart Salı günü oynanacak olan Valencia - Atalanta maçı ertelendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Valencia'nın sahasında Atalanta'yı konuk edeceği maç İspanya'da artış gösteren koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Valencia Sağlık Bakanlığı'nın kararı ve İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklaması üzerine Valencia - Atalanta maçının seyircisiz oynanmasına karar verildiği duyuruldu.
İtalyan ekibi ilk maçı sahasında 4-1 kazanmayı başarırken; rövanş mücadelesi 10 Mart Salı günü saat 23.00'te kapalı kapılar arkasında oynanacak.
- 05.03.2020
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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