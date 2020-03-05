Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta - Valencia maçına koronavirüs engeli! Seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde bir maç daha koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak

'da ülkeyi olumsuz anlamda etkisi altına alan koronavirüs, Şampiyonlar Ligi'ni de vurdu. Devler arenasında Salı günü oynanacak olan - Atalanta maçı ertelendi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında 'nın sahasında Atalanta'yı konuk edeceği maç 'da artış gösteren koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Valencia 'nın kararı ve İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklaması üzerine Valencia - Atalanta maçının seyircisiz oynanmasına karar verildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi ilk maçı sahasında 4-1 kazanmayı başarırken; rövanş mücadelesi Salı günü saat 23.00'te kapalı kapılar arkasında oynanacak.


  1. 05.03.2020
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