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02 Mart 2020, Pazartesi
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açıkladı! finali o statlarda..

UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali o statlarda..

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan ve 'nın, 2022 ve 2023 yılında gerçekleşecek final müsabakalarının statları açıklandı. İşte açıklamada yer alan o statlar...

resmen açıkladı! Avrupa'nın en büyük spor spor organizayonları olan olan , UEFA Avrupa Ligi ve finallerinin oynanacağı stadyumlar açıklandı.

UEFA'nın açıkladığı statlar şu şekilde;

- 2022 Avrupa Ligi - Puskas Arena, Macaristan

- 2022 UEFA Süper Kupa - Helsinki Olimpiyat Stadı, Finlandiya

- 2023 UEFA Süper Kupa - Kazan Arena, Rusya

- 2022 Şampiyonlar Ligi - Allianz Aren

- 2023 Şampiyonlar Ligi - Wembley Stadyumu

  1. 02.03.2020
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