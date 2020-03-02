UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali o statlarda..

UEFA resmen açıkladı! Avrupa'nın en büyük spor spor organizayonları olan olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerinin oynanacağı stadyumlar açıklandı.

UEFA'nın açıkladığı statlar şu şekilde;

- 2022 Avrupa Ligi - Puskas Arena, Macaristan

- 2022 UEFA Süper Kupa - Helsinki Olimpiyat Stadı, Finlandiya

- 2023 UEFA Süper Kupa - Kazan Arena, Rusya

- 2022 Şampiyonlar Ligi - Allianz Aren

- 2023 Şampiyonlar Ligi - Wembley Stadyumu