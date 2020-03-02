UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali o statlarda..
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'nın, 2022 ve 2023 yılında gerçekleşecek final müsabakalarının statları açıklandı. İşte açıklamada yer alan o statlar...
UEFA resmen açıkladı! Avrupa'nın en büyük spor spor organizayonları olan olan Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Süper Kupa finallerinin oynanacağı stadyumlar açıklandı.
UEFA'nın açıkladığı statlar şu şekilde;
- 2022 Avrupa Ligi - Puskas Arena, Macaristan
- 2022 UEFA Süper Kupa - Helsinki Olimpiyat Stadı, Finlandiya
- 2023 UEFA Süper Kupa - Kazan Arena, Rusya
- 2022 Şampiyonlar Ligi - Allianz Aren
- 2023 Şampiyonlar Ligi - Wembley Stadyumu
- 02.03.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
OKAN HOCA YENİ BİR İMPARATOR GELİYOR GELİYOR BİR İMPARATOR DAHA. YÜREKTEN BAŞARILAR OKAN HOCAM. YÜREKTEN BİR GS LI SAYGILAR
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Galatasaray'da 'Fenerbahçe kenetlenmesi'! O maç kapalı gişe...
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Yorum
MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
UEFA açıkladı! Şampiyonlar Ligi finali o statlarda.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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