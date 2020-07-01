İstanbul'daki 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta oynanacak - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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'daki 2021 finali 'ta oynanacak

İstanbul'daki 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta oynanacak

, 2020-2021 sezonu maç takvimini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre, grup maçları 'de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev final ise 2021'de oynanacak.

, 2020/21 sezonu takvimini açıkladı. Grup aşaması maçları 'de başlayacak. Final 2021'de Stadyumu'nda oynanacak.

İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:

20-21 Ekim 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar

16-17 Şubat 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar

9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar

6-7 Nisan 2021: 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar

27-28 Nisan 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar

29 Mayıs 2021: Final, İstanbul

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 21:38
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