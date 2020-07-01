İstanbul'daki 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta oynanacak
UEFA, 2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi maç takvimini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamaya göre, grup maçları 20 Ekim'de oynanacak müsabakalarla başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı dev final ise 29 Mayıs 2021'de oynanacak.
UEFA, 2020/21 sezonu Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçları 20 Ekim'de başlayacak. Final 29 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi maç takvimi:
20-21 Ekim 2020: Grup Aşaması 1. Maçlar
27/28 Ekim 2020: Grup Aşaması 2. Maçlar
3-4 Kasım 2020: Grup Aşaması 3. Maçlar
24-25 Kasım 2020: Grup Aşaması 4. Maçlar
1-2 Aralık 2020: Grup Aşaması 5. Maçlar
8-9 Aralık 2020: Grup Aşaması 6. Maçlar
16-17 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
23-24 Şubat 2021: Son 16 Turu 1. Maçlar
9-10 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
16-17 Mart 2021: Son 16 Turu 2. Maçlar
6-7 Nisan 2021: Çeyrek Final 1. Maçlar
13-14 Nisan 2021: Çeyrek Final 2. Maçlar
27-28 Nisan 2021: Yarı Final 1. Maçlar
4-5 Mayıs 2021: Yarı Final 2. Maçlar
29 Mayıs 2021: Final, İstanbul
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 21:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İstanbul'daki 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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