Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaştı.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 5-0 kazanarak grup maçlarına galibiyetle nokta koydu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappe ve Cavani kaydetti. Galatasaray bu sonuçla A Grubu'nu son sırada tamamladı ve Avrupa defterini kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Karşılaşmanın sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

87' Ceza sınırında olan Lemina, bu sarı kartın ardından bir sonraki Avrupa mücadelesinde cezalı duruma düştü.



86' Galatasaray'da Mario Lemina, Paredes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

85' Galatasaray'da Selçuk İnan, hakeme itirazından dolayı sarı kart gördü.

85' Böylece Cavani, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu.

84' PSG FIRSATI KAÇIRMADI! Penaltı atışını gole çeviren Edinson Cavani, farkı beşe çıkardı.

82' Galatasaray'da Fernando Muslera da hakeme itirazlarından dolayı sarı kartla cezalandırıldı.

82' Galatasaray'da Radamel Falcao hakeme itirazdan sarı kart gördü.

82' PENALTI! Donk'un müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalan Mbappe, takımına penaltı atışı kazandırdı.

81' PSG bu dakikalarda çok rahat bir şekilde top çeviriyor. Galatasaray'dan hiçbir pres görmüyorlar.

78' Savunma arkasına sızan Neymar'ın vuruşu Muslera'dan geri dönmüştü. Maçın hakemi ise öncesinde Neymar'ın topu eliyle kontrol ettiğini belirtip oyunu durdurdu.

77' Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut Marquinhos'tan geri döndü.



75' PSG'de bir oyuncu değişikliği daha... Nianzou Kouassi'nin yerine sakatlığını atlatan Marco Verratti oyunda.

75' PSG'de Juan Bernat'ın yerine Thilo Kehrer oyuna girdi.

73' PSG'DEN NET FIRSAT! Sarabia'nın sağ kanattan yaptığı ortasına yakın direkte Mbappe vuruşunu yapmak istedi, top az farkla auta çıktı.

63' PSG DÖRDÜNCÜ GOLÜ BULDU! Neymar'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mbappe'nin plase vuruşu bir kez daha ağları havalandırdı.

62' Galatasaray'da Emre Mor'un yerine Radamel Falcao oyuna girdi.

61' Mariano'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Belhanda'dan önce Marquinhos müdahale etti. Sarı-kırmızılılar maçtaki ilk köşe vuruşunu kullanacak.

60' Maçın temposunun oldukça düştüğünü söyleyebiliriz.

57' Galatasaray'da Steven Nzonzi, Paredes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Mbappe'nin ara pasında topla buluşan Neymar ofsayta yakalandı.



54' PSG NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ! Ceza sahasının sol çaprazında Neymar'ın pasıyla topla buluşan Mbappe'nin vuruşu direğin üstünden auta gitti.

52' Galatasaray oyunun temposunu düşürmeye çalışıyor.

50' Galatasaray'da Younès Belhanda, Marquinhos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

50' PSG'de Marquinhos, Belhanda'nın müdahalesiyle yerde kaldı.



46' PSG İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI! Mbappe'nin topuk pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Neymar'ın uzak direğe doğru attığı şut ağları havalandırdı.



45' Karşılaşmada ilk yarının sonuna en az iki dakika uzatma ilave edildi.

45' PSG'de Layvin Kurzawa, Selçuk İnan'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

44' Galatasaray'da bu dakikada Emre Mor ile Belhanda yer değiştirdi. Belhanda en uca geçerken, Emre ise sağ kanada geçti.



42' PSG'DEN TEHLİKE! Neymar'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe dar açıdan vurdu, top Muslera'nın yanından auta çıktı.



41' Galatasaray'da sakatlanan Jean Michaël Seri'nin yerine Selçuk İnan oyuna girdi.







39' Galatasaray'da Seri, Neymar ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerden kalkamadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.



38' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutu PSG savunmasından geri döndü.

38' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutu PSG savunmasından geri döndü.



36' Galatasaray ilk golün ardından kolay dağıldı.



35' PSG FARKI İKİYE ÇIKARDI! Neymar'ın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sarabia, dar açıya rağmen uzak köşeye iyi bir vuruş çıkardı ve Muslera uzanmasına rağmen müdahale edemedi.





32' GOL Mauro Emanuel Icardi Rivero. Sol kanatta topla buluşan Mbappe, boş pozisyondaki Icardi'ye çıkardı. Arjantinli futbolcu takımını 1-0 öne geçirdi.



31' PSG'de Bernat'ın sol kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında Kurzawa kafasıyla tamamlamayı denedi, ama iyi bir vuruş yapamadı.



29' Neymar'ın kullandığı frikiği kaleci Muslera rahat bir şekilde kontrol etti.







28' Neymar ceza sahasına yakın bir noktada Mariano tarafından yere düşürüldü. PSG frikik kullanacak.



27' Donk'un ara pasında savunma arkasına sızan Emre Mor topla buluşmuştu, ama araya Marquinhos girdi. Bu arada hakem de Emre'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.



25' Şu ana kadar PSG'nin üç isabetli şutu bulunuyor. Galatasaray'ın ise isabetli şutu yok.



24' PSG GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Neymar'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sarabia içeri çevirdi, kale önünde Mbappe tamamlamak istedi, vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.







22' Sarabia'nın sağ kanattan gönderdiği top doğrudan şekilde auta gitti.



20' Galatasaray'da Lemina çalımlarla ceza sahasına sokuldu. Ceza yayı üzerinden çektiği şutu ise yandan auta çıktı.



20' PSG'de Sarabia'nın sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Muslera kontrol etti.







19' PSG'nin kullandığı köşe vuruşu esnasında maçın hakemi Diallo'nun Marcao'ya faul yaptığını belirledi.



18' Mbappe'nin sol kanattan uzak direğe doğru ortaladığı topu Nagatomo kafasıyla kornere gönderdi.



16' PSG'de Icardi topu ağlara göndermişti. Ama öncesinde asisti yapan Mbappe'nin ofsaytta olduğu tespit edildi.



15' Oyunun düşük bir tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

13' PSG'de Neymar, Donk ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

13' PSG'de savunma arkasına sızan Icardi topla buluşmuştu, ancak maçın hakemi Icardi'nin ofsaytta olduğuna karar verdi.



12' Bu dakikalarda Ömer Bayram ile Belhanda kanat değiştirdiler.

11' Galatasaray'da Ömer Bayram ceza sahası dışından şansını denedi, vuruşu farklı şekilde auta gitti.

10' PSG'de Sarabia'nın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Muslera kontrol etti.



8' Sarı-kırmızılılar top PSG'deyken beşli savunmaya dönüyor.

7' Galatasaray'da Nzonzi üçüncü stoper olarak görev yapıyor.

6' Galatasaray'da Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

5' İLK TEHLİKE PSG'DEN! Sol kanattan Bernat'ın verdiği pasta ceza yayı üzerinde gelişine bir vuruş deneyen Paredes'in şutunu kaleci Muslera parmaklarıyla kornere çeldi.

4' Neymar'ın savunma arkasına gönderdiği ara pasını kalesini zamanında terk eden Muslera kontrol etti.