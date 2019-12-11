Saldırı sonrası sosyal medyada son durum: 82 Paris 83 Monaco!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi Paris Saint-Germain taraftarlarından sarı-kırmızılı taraftarlara çirkin bir saldırı yapıldı. Fransızların bu skandal tutumu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. İşte Paris polisinin müdahale ettiği olaylar sonrası Galatasaray taraftarının sosyal medyada yaptıkları yorumlar...

11 Aralık 2019 Çarşamba 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





