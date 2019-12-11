Belhanda'dan transfer iddialarına yanıt - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Belhanda'dan transfer iddialarına yanıt

'dan transfer iddialarına yanıt

Belhanda'dan transfer iddialarına yanıt

'nde oynadığı son grup karşılaşmasında deplasmanda Fransız temsilcisi 'ye 5-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Faslı yıldız , "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz." dedi.

'ın Faslı orta saha oyuncusu Younes , 'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"5-0, 6-0 KALBİNİZİ KIRIYOR"

Sarı-kırmızılı takımla ilgili açıklama yapan Belhanda "Kendi evimizde iyi maçlar aldık, iyi puanlar da çıkarabilirdik ama yapamadık. , gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Real'e 6-0 yenilince, bu kalbinizi kırıyor." dedi.

Belhanda'dan transfer yanıtı!


"İKİ SENEDİR İYİ DEĞİLİZ"

Galatasaray'ın kalan hedefleri hakkında konuşan Belhanda "Geçen sene olduğu gibi, ligde ve kupada ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sene şampiyon olduk, 'ne daha fazla çalışmamız gerekiyor. İki senedir Şampiyonlar Ligi'nde iyi değiliz, daha fazla çalışmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap veren Belhanda "'deki gazeteciler dedikodu yayıyor. 1,5 senelik daha sözleşmem var, ben buradayım." dedi.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 01:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Belhanda'dan transfer iddialarına yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN