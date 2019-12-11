Abdurrahim Albayrak'tan saldırı açıklaması! "Taraftarlarımızın..."

PSG - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Olay sonrası Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Taraftarlarımızın durumu iyi endişe edecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.