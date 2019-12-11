Paris'te olay çıktı! İşte o anlar...
PSG - Galatasaray maçı öncesi taraftarlar arasında olay çıktı. PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Polis olaylara müdahale etti. İşte o anlar...
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