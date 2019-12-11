Paris'te Galatasaray taraftarlarına saldırdılar! | İşte o görüntüler...
PSG taraftarları, Paris'te Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Maske takan PSG'li holiganlara müdahale eden Paris polisi gerginliği yatıştırmak için yoğun çaba harcadı.
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