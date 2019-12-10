Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti
Bu sezon taraftarlarını mutlu edecek sonuçlara imza atamayan Galatasaray, yaşanan sakatlıkların ardından hedefini devre arası transfer dönemi olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen bir ismi, Fatih Terim'in veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
10 Aralık 2019 Salı 08:27
Güncelleme: 10.12.2019 08:27
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi iple çekiliyor.
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Sarı-kırmızılı takımın özellikle forvet ve defans bölgelerinde yaşanan sakatlıkların ardından bu mevkilere takviye yapması bekleniyor.
Öte yandan Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi de eski oyuncusu Arda Turan'ın yuvaya dönüp dönmeyeceği...
Sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme konusunda çok istekli olan Arda, Terim'e yakın isimlerle temasa geçerek önemli bir adım atmıştı.
Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim, eski öğrencisinin Galatasaray'a dönüş yolunu kesin olarak kapattı. Alınan bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi çok zor.