Bu sezon taraftarlarını mutlu edecek sonuçlara imza atamayan Galatasaray, yaşanan sakatlıkların ardından hedefini devre arası transfer dönemi olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen bir ismi, Fatih Terim'in veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...