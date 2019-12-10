Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti

Bu sezon taraftarlarını mutlu edecek sonuçlara imza atamayan Galatasaray, yaşanan sakatlıkların ardından hedefini devre arası transfer dönemi olarak belirlemişti. Sarı-kırmızılı takımın gündemine gelen bir ismi, Fatih Terim'in veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

10 Aralık 2019 Salı 08:27 Güncelleme: 10.12.2019 08:27
Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi iple çekiliyor.

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Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti

Sarı-kırmızılı takımın özellikle forvet ve defans bölgelerinde yaşanan sakatlıkların ardından bu mevkilere takviye yapması bekleniyor.

Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti

Öte yandan Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi de eski oyuncusu Arda Turan'ın yuvaya dönüp dönmeyeceği...

Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti

Sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme konusunda çok istekli olan Arda, Terim'e yakın isimlerle temasa geçerek önemli bir adım atmıştı.

Galatasaray için flaş iddia! Terim o ismi veto etti

Takvim'de yer alan habere göre Fatih Terim, eski öğrencisinin Galatasaray'a dönüş yolunu kesin olarak kapattı. Alınan bilgilere göre bu transferin gerçekleşmesi çok zor.

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