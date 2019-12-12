Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu ağır yenilgi sonrası Galatasaray taraftarı da Selçuk İnan ve teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

12 Aralık 2019 Perşembe 01:04 Güncelleme: 12.12.2019 01:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





