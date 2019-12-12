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Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu ağır yenilgi sonrası Galatasaray taraftarı da Selçuk İnan ve teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
12 Aralık 2019 Perşembe 01:04
Güncelleme: 12.12.2019 01:04
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son maçında PSG ile karşılaştı.
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Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak A Grubu'nu son sırada tamamladı.
Cimbom istediği performansı gösteremezken Selçuk İnan ve teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin odağı oldu.
İşte sosyal medyada Selçuk İnan ve Fatih Terim tepkileri...