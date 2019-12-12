Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında PSG ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda konuğu olduğu rakibi karşısında reaksiyon gösteremedi ve sahadan 5-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı. Bu ağır yenilgi sonrası Galatasaray taraftarı da Selçuk İnan ve teknik direktör Fatih Terim'e sosyal medyada tepki gösterdi. İşte o yorumlar...
12 Aralık 2019 Perşembe 01:04 Güncelleme: 12.12.2019 01:04
Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son maçında PSG ile karşılaştı.

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Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-0 mağlup ayrılarak A Grubu'nu son sırada tamamladı.

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!

Cimbom istediği performansı gösteremezken Selçuk İnan ve teknik direktör Fatih Terim eleştirilerin odağı oldu.

İşte sosyal medyada Selçuk İnan ve Fatih Terim tepkileri...

Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!
Galatasaray taraftarından Selçuk İnan ve Fatih Terim'e büyük tepki!
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