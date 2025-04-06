Rizespor kayıp

Trendyol Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren iki takım Rize'de kozlarını paylaştı. Son iki maçından yenilgiyle ayrılan Rizespor'la geçen hafta Adana Demirspor'u 5-1 yenen Sivasspor'un mücadelesi 1-1 sona erdi. İlk yarıda daha üstün taraf olan Karadeniz ekibi, Sowe'yle girdiği 3 önemli pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Yiğidolar'ın tek tehlikeli atağında ise 34'te Bekir'in pasıyla penaltı noktası üzerinde buluşan Manaj'ın gelişine vuruşu az farkla auta gitti ve devre golsüz tamamlandı.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Atmacalar, aradığı golü 70'te buldu. Emrecan'ın ceza sahasına pasını, Moutoussamy kornere yolladı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Çakır, topun Moutoussamy'nin eline çarptığını tespit ederek penaltı verdi. Berkay, penaltıdan takımını öne geçirdi. 84'te ise bu sefer Simic'in pasında Murat, topu yerden yeniden Simic'e verdi. Sırp forvet, şık bir vuruşla maçın sonucunu belirledi. Sivas ekibi altın değerinde bir puan kazanırken, Rize'nin galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

PALUT: DAHA İYİ OLABİLİRDİ

Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, fırsat teptiklerini ve puanlar kazanmaları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Palut, "Son 3 haftada iki yenilgi aldık. Bir de bay geçtik. Sonuç olarak 9 puanlık periyot sıfırla kapandı. Bu arada rakipler puanlar aldı. Genel manada oyuncuların performansından memnunum. Daha iyisi kesinlikle olabilirdi" ifadelerini kullandı.

RİZE'DE İYİ BİR ŞEY YAPTIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, zor maçların başlayacağını belirterek, "Fenerbahçe, Galatasaray ve bir sürü maçımız var. Bir puan deplasmanda, özellikle böyle bir ortamda puan ve maç kazanmak iyi bir şeydir. İyi bir şey yaptık" diye umut dağıttı.