  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Rizespor Ünvan sökücü Rize

Ünvan sökücü Rize

Rizespor, geriye düştüğü maçta Eyüpspor’u 2-1’le geçip evindeki namağlup ünvanını söktü

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ünvan sökücü Rize
Milli araya Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor'u yenerek giren Rizespor, Eyüp'te de kaldığı yerden devam etti. Atmacalar, 27'de Ahmed'in golüyle geri düştü ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 2. yarıda ise Rizespor şov vardı. 55'te Verasanovic eşitledi. 75'te de Sowe, zaferi getirdi. Yeşil-mavililer, bu sezon sahasında bileği bükülmeyen Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı. İstanbul ekibinde ise sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, cezalı duruma düştü ve Galatasaray deplasmanında oynamayacaklar.
Ahmet Çakar'dan penaltı tepkisi: Komedi!
F.Bahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın!
DİĞER
BODRUM FK GALATASARAY YAZAR YORUMLARI: Ahmet Çakar, Bodrum FK - G.Saray maçı hakeminin tek hatasını açıkladı!
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
Usta yazardan hakeme tepki!
Beşiktaş'a Arabistan'dan 60 milyonluk kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:18
Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! Kerem Aktürkoğlu'ndan bir gol daha! 01:13
Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! Barcelona deplasmanda 2 puan bıraktı! 01:05
12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 12 Dev Adam'ın Macaristan hazırlıkları başladı! 00:54
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! 00:08
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! 00:08
Daha Eski
G.Saray tek attı 3 aldı! G.Saray tek attı 3 aldı! 00:08
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... 00:08
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:08
Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon 00:08
Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Bodrum FK 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:08
Mourinho'dan Talisca açıklaması! Mourinho'dan Talisca açıklaması! 00:08