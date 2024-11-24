Ünvan sökücü Rize

Milli araya Karadeniz Derbisi'nde Trabzonspor'u yenerek giren Rizespor, Eyüp'te de kaldığı yerden devam etti. Atmacalar, 27'de Ahmed'in golüyle geri düştü ve ilk yarı bu sonuçla bitti. 2. yarıda ise Rizespor şov vardı. 55'te Verasanovic eşitledi. 75'te de Sowe, zaferi getirdi. Yeşil-mavililer, bu sezon sahasında bileği bükülmeyen Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı. İstanbul ekibinde ise sarı kart gören Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Robin Yalçın, cezalı duruma düştü ve Galatasaray deplasmanında oynamayacaklar.