Seriye devam

Rizespor Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda ligin yeni ekibi Bodrum FK'nin konuğu olacak. Ligdeki 5 maçlık kötü gidişata sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenerek son veren ve milli araya moralli giren Karadeniz ekibi, deplasmandaki Bodrum karşılaşması hazırlıklarına da moralli bir şekilde başladı.

Futbolcuların son derece hırslı ve neşeli olduğu antrenmana; Gambiya'ya çağırılan Sowe, Özbekistan'a çağırılan Alikulov, Bulgaristan'a çağırılan Minchev, Bosna Hersek U21'e çağırılan Buljubasic'in yanı sıra U21'e çağırılan Ayberk Karapo ile U19'a çağırılan Doğanay Avcı katılamadı. Sakat olan Ghezzal, Hojer ve Benhur Keser ise takımdan ayrı çalıştı.