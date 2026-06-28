CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi gün geçtikçe artıyor. Dünya Kupası'nda ülkesi Kolombiya için top koşturan ve performansı ile takdir toplamaya devam eden yıldız stoper, son olarak Real Madrid ile anıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:47
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Galatasaray'da gösterdiği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez, Avrupa transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Kolombiyalı stoper için daha önce birçok kulübün devreye girdiği konuşulurken, talipler arasına yeni bir dev daha eklendi.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

İtalyan basınında yer alan Tuttomercato haberine göre, Serie A ekibi Como'nun ilgisinin yanı sıra Real Madrid de 30 yaşındaki savunmacıyı transfer listesine aldı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde beğenisini kazanan Sanchez'i uzun süredir takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Portekizli çalıştırıcının talebi üzerine Real Madrid yönetiminin de transfer için kollarını sıvadığı öne sürüldü.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

İspanyol devinin önümüzdeki süreçte resmi girişimlerde bulunabileceği belirtilirken, Sanchez için yarışın giderek kızıştığı aktarıldı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Öte yandan Como'nun da transferden vazgeçmeye niyeti bulunmuyor.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

COMO VAZGEÇMEYECEK

İtalyan temsilcisinin, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katabilmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Galatasaray'ın belirleyeceği bonservis bedelini karşılamak için hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Galatasaray forması ile geride bıraktığımız sezon 45 maçta 3.684 dakika süre alan Davinson, 2 kez topu filelerle buluşturmayı başarmıştı.

Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...

Oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilirken sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.

F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Yalım döküldü rüşvet kanatladı! Özgür Özel'in 10 milyon dolarlık "Sikorsky" sevdası: Para trafiğini "ispatlarım" diyerek anlattı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz...
Beşiktaş'a Taylan Bulut piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü F.Bahçe'de hazırlıklar sürdü 13:19
Mou'dan Davinson Sanchez'e kanca! Mou'dan Davinson Sanchez'e kanca! 12:47
F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi 12:25
Rashford kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... Rashford kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... 12:12
Belçika-Türkiye voleybol maçı izle Belçika-Türkiye voleybol maçı izle 12:00
Tenis klasiği Wimbledon'da heyecan başlıyor Tenis klasiği Wimbledon'da heyecan başlıyor 11:47
Daha Eski
TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı? TFF'den Montella için yeni karar! Yollar ayrılacak mı? 10:56
F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz... F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz... 10:12
Skriniar'a beklenmedik talip! Başkan transferi yalanlamadı Skriniar'a beklenmedik talip! Başkan transferi yalanlamadı 09:35
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak 09:30
G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor G.Saray'dan bomba transfer! Yeni yıldız Arabistan'dan geliyor 02:33
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan kararı! 02:33