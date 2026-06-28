Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Davinson Sanchez ve Real Madrid...
Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez'e Avrupa'dan ilgi gün geçtikçe artıyor. Dünya Kupası'nda ülkesi Kolombiya için top koşturan ve performansı ile takdir toplamaya devam eden yıldız stoper, son olarak Real Madrid ile anıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 12:47
Haberde, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde beğenisini kazanan Sanchez'i uzun süredir takip ettiği ifade edildi.
Portekizli çalıştırıcının talebi üzerine Real Madrid yönetiminin de transfer için kollarını sıvadığı öne sürüldü.
İspanyol devinin önümüzdeki süreçte resmi girişimlerde bulunabileceği belirtilirken, Sanchez için yarışın giderek kızıştığı aktarıldı.
Öte yandan Como'nun da transferden vazgeçmeye niyeti bulunmuyor.
COMO VAZGEÇMEYECEK
İtalyan temsilcisinin, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katabilmek adına tüm imkanlarını seferber ettiği ve Galatasaray'ın belirleyeceği bonservis bedelini karşılamak için hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.
Galatasaray forması ile geride bıraktığımız sezon 45 maçta 3.684 dakika süre alan Davinson, 2 kez topu filelerle buluşturmayı başarmıştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilirken sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.
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