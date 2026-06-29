Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin geçmişte de transfer gündemine gelen Alexander Sörloth hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın Sörloth için yeniden harekete geçilmesini istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'e sunacağı yeni teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
Hafta sonu futbol komitesiyle bir görüşme gerçekleştiren Aziz Başkan, 30 yaşındaki santrfor için yeniden harekete geçilmesini istedi. Oyuncunun menajerinden randevu talep edildi.
YENİ TEKLİF 12.5 MİLYON EURO
Sarı-lacivertli yetkililer, bu hafta sonuna kadar Alexander Sörloth'un menajeriyle yeniden bir araya gelecek ve senelik ücreti güncelleyerek teklif yapacak.
Fenerbahçe yönetimi, daha önce Norveçli golcüyle yıllık 10 milyon euro maaş önermiş ancak Sörloth, 15 milyon euro talep etmişti.
Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin yeni teklifi 12.5 milyon euro olacak. Ayrıca başarı bonusları da teklif edilecek. Atletico Madrid ise 25 milyon euroyu verene oyuncuyu satacak.
JUVENTUS DA İSTİYOR
İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; Alexander Sörloth'u Serie A devi Juventus da istiyor. Vlahovic'le yollarını ayıran Zebraların, Norveçli için kısa süre içinde Atletico'yla masaya oturacağını vurgulanıyor.
SÜPER LİG'DE KRAL OLDU
Trabzonspor formasını 2019-20 sezonunda giyen ve toplamda 49 maça çıkan Alexander Sörloth, Süper Lig'de o dönem gol krallıkları yaşadı. Norveçli oyuncu, Süper Lig'de 24 golle krallık tacını takarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 kez ağları havalandırdı ve en fazla gol atan oyuncu oldu. Sörloth, kariyerindeki iki kupadan birini yine Trabzonspor'da kazandı.
20 GOLÜ VAR
Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Sörloth, 20 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.