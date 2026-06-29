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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin geçmişte de transfer gündemine gelen Alexander Sörloth hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım'ın Sörloth için yeniden harekete geçilmesini istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'e sunacağı yeni teklif ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın rüyalarını süsleyen golcü; Alexander Sörloth.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Norveçli oyucuyla seçimden önce ve seçimden sonra görüşen sarı-lacivertliler, istediği sonuca ulaşamamıştı.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Başkan Yıldırım, Vedat Muriç'in önünde birinci santrfor olarak Sörloth'tan başkasını düşünmüyor.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Hafta sonu futbol komitesiyle bir görüşme gerçekleştiren Aziz Başkan, 30 yaşındaki santrfor için yeniden harekete geçilmesini istedi. Oyuncunun menajerinden randevu talep edildi.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

YENİ TEKLİF 12.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yetkililer, bu hafta sonuna kadar Alexander Sörloth'un menajeriyle yeniden bir araya gelecek ve senelik ücreti güncelleyerek teklif yapacak.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi, daha önce Norveçli golcüyle yıllık 10 milyon euro maaş önermiş ancak Sörloth, 15 milyon euro talep etmişti.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin yeni teklifi 12.5 milyon euro olacak. Ayrıca başarı bonusları da teklif edilecek. Atletico Madrid ise 25 milyon euroyu verene oyuncuyu satacak.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

JUVENTUS DA İSTİYOR

İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre; Alexander Sörloth'u Serie A devi Juventus da istiyor. Vlahovic'le yollarını ayıran Zebraların, Norveçli için kısa süre içinde Atletico'yla masaya oturacağını vurgulanıyor.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

SÜPER LİG'DE KRAL OLDU

Trabzonspor formasını 2019-20 sezonunda giyen ve toplamda 49 maça çıkan Alexander Sörloth, Süper Lig'de o dönem gol krallıkları yaşadı. Norveçli oyuncu, Süper Lig'de 24 golle krallık tacını takarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 7 kez ağları havalandırdı ve en fazla gol atan oyuncu oldu. Sörloth, kariyerindeki iki kupadan birini yine Trabzonspor'da kazandı.

Aziz Yıldırım'dan Sörloth operasyonu! Fenerbahçe'nin yeni teklifi ortaya çıktı

20 GOLÜ VAR

Geçen sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Sörloth, 20 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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