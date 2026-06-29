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De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır
De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın Napoli'den ayrılması gündemde olan Kevin de Bruyne'yi transfer etmek için harekete geçtiği öne sürülürken, Dries Mertens'in de transfer için devreye sokulacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
Son yıllarda ismi sık sık Galatasaray ile anılan Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.
Geçen sezon Manchester City'den ayrılırken de Galatasaray'ın talip olduğu başarılı futbolcu, FFP nedeniyle gelememişti.
Oyuncu İtalyan ekibi Napoli'ye giderken burada yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı al
Daha önce 35 yaşında transfer ettiği Dries Mertens'ten büyük bir verim alan sarı- kırmızılılar bir başka Belçikalı De Bruyne'den de benzer bir fayda bekliyor.
Hatta bu transfer için Mertens'ten de yardım alınacak. Uzun yıllar Belçika Milli Takımı'nda birlikte forma giyen ikilinin yakın arkadaşlığı bulunuyor.
Galatasaray yönetimi, Mertens'ten sonra doldurulamayan 10 numaralı formayı bir başka vatandaşına vermek istiyor.
NAPOLİ BIRAKACAK
Belçika basınına göre dün 35 yaşına basan başarılı oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Napoli de transferde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.
Menajerler aracılığıyla gelen öneriyi değerlendiren yönetim, gaza basacak.
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Napoli'de 21 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 5 gol atarken 4 de asiste imzasını attı. Belçikalı toplamda 9 kez skorun değişmesine tesir etti.
8.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Belçikalı futbolcu, Napoli'den bonuslarla birlikte senelik 8.5 milyon euro kazanıyor. İtalyan ekibi bedelsiz olarak oyuncusu ile yollarını ayırırsa Galatasaray yönetimi, Belçikalı yıldıza bu parayı ödemeye hazır.
Üstelik bonusları kaldırıp Kevin De Bruyne'ye net olarak bu maaş verilecek.
TERCİHİ YİNE AVRUPA OLACAK
Kevin De Bruyne ile G.Saray'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de yakından ilgileniyor. Geçen sezon da astronomik maaş teklifleri alan Belçikalı oyuncu, bunları geri çevirerek kariyerine Avrupa'da devam etme kararı almıştı. Belçikalı yıldızın yine ilk tercihi Avrupa'da oynamak olacak.