CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın Napoli'den ayrılması gündemde olan Kevin de Bruyne'yi transfer etmek için harekete geçtiği öne sürülürken, Dries Mertens'in de transfer için devreye sokulacağı iddia edildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Son yıllarda ismi sık sık Galatasaray ile anılan Belçikalı dünya yıldızı Kevin De Bruyne, yeniden sarı-kırmızılı takımın gündemine geldi.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Geçen sezon Manchester City'den ayrılırken de Galatasaray'ın talip olduğu başarılı futbolcu, FFP nedeniyle gelememişti.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Oyuncu İtalyan ekibi Napoli'ye giderken burada yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı al

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Daha önce 35 yaşında transfer ettiği Dries Mertens'ten büyük bir verim alan sarı- kırmızılılar bir başka Belçikalı De Bruyne'den de benzer bir fayda bekliyor.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Hatta bu transfer için Mertens'ten de yardım alınacak. Uzun yıllar Belçika Milli Takımı'nda birlikte forma giyen ikilinin yakın arkadaşlığı bulunuyor.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Galatasaray yönetimi, Mertens'ten sonra doldurulamayan 10 numaralı formayı bir başka vatandaşına vermek istiyor.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

NAPOLİ BIRAKACAK

Belçika basınına göre dün 35 yaşına basan başarılı oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Napoli de transferde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Menajerler aracılığıyla gelen öneriyi değerlendiren yönetim, gaza basacak.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

9

Napoli'de 21 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 5 gol atarken 4 de asiste imzasını attı. Belçikalı toplamda 9 kez skorun değişmesine tesir etti.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

8.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Belçikalı futbolcu, Napoli'den bonuslarla birlikte senelik 8.5 milyon euro kazanıyor. İtalyan ekibi bedelsiz olarak oyuncusu ile yollarını ayırırsa Galatasaray yönetimi, Belçikalı yıldıza bu parayı ödemeye hazır.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

Üstelik bonusları kaldırıp Kevin De Bruyne'ye net olarak bu maaş verilecek.

De Bruyne'yi Cimbom'a Mertens getirecek! Galatasaray o parayı ödemeye hazır

TERCİHİ YİNE AVRUPA OLACAK

Kevin De Bruyne ile G.Saray'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri de yakından ilgileniyor. Geçen sezon da astronomik maaş teklifleri alan Belçikalı oyuncu, bunları geri çevirerek kariyerine Avrupa'da devam etme kararı almıştı. Belçikalı yıldızın yine ilk tercihi Avrupa'da oynamak olacak.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak
Greenwood'da kritik hafta!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'li İmamoğlu ile Böcek’in rüşvet görüşmesinin tanığı Yasin Yellice konuştu: İlaç çantasından eurolar çıktı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer düellosu!
F.Bahçe ve G.Saray'dan Kim Min-Jae savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli yıldız için transfer itirafı! F.Bahçeli yıldız için transfer itirafı! 00:51
F.Bahçe ve G.Saray'dan Kim Min-Jae savaşı! F.Bahçe ve G.Saray'dan Kim Min-Jae savaşı! 00:51
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 2 yıldızdan 1'i imzayı atacak 00:51
Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! 00:51
Önder Özen'den transfer açıklaması! Önder Özen'den transfer açıklaması! 00:51
Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer düellosu! Beşiktaş ve G.Saray'ın transfer düellosu! 00:51
Daha Eski
F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe bir transferi daha bitiriyor! İmza an meselesi 00:51
Filenin Efeleri Belçika'yı mağlup etti! Filenin Efeleri Belçika'yı mağlup etti! 00:51
Mou'dan Davinson Sanchez'e kanca! Mou'dan Davinson Sanchez'e kanca! 00:51
F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz... F.Bahçe'de Greenwood gelişmesi! Son söz... 00:51
Rashford kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... Rashford kararını verdi! F.Bahçe ve G.Saray... 00:51
İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazananı! İşte 100. Gazi Koşusu'nun kazananı! 00:51