NAPOLİ BIRAKACAK Belçika basınına göre dün 35 yaşına basan başarılı oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Napoli de transferde her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.

9 Napoli'de 21 resmi maça çıkan Kevin De Bruyne, 5 gol atarken 4 de asiste imzasını attı. Belçikalı toplamda 9 kez skorun değişmesine tesir etti.