Fenerbahçe yönetimi de son yaptığı teklifi güncelleyip Ligue 1 ekibinin kapısını çalacak.

İtalyan medyasından La Lazzetta dello Sport, Roma'nın da bu haber üzerine Greenwood için Marsilya'nın kapısını çalacağını ve 40 milyon euroluk bir teklif yapacağını dünkü haberinde paylaştı.