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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Mason Greenwood hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Marsilya tarafının bu hafta Greenwood'u satmak istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin de bu duruma karşılık teklifini güncelleyerek Fransız ekibinin kapısını yeniden çalacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

Fenerbahçe, transferde gaza basıyor. Perdeyi Vedat Muriç'le açan sarı-lacivertliler, listesinde yer alan Mason Greenwood için bu hafta içinde Marsilya'ya yeni bir teklif sunacak.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

Bunun nedeni de; Fransız ekibinin bütçe oluşturmak için bu hafta yıldız oyuncuyu satmak istemesi.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

Marsilya tarafı, Fenerbahçe dahil olmak üzere 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenen kulüplere bu durumu bildirdi.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

Fenerbahçe yönetimi de son yaptığı teklifi güncelleyip Ligue 1 ekibinin kapısını çalacak.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

İtalyan medyasından La Lazzetta dello Sport, Roma'nın da bu haber üzerine Greenwood için Marsilya'nın kapısını çalacağını ve 40 milyon euroluk bir teklif yapacağını dünkü haberinde paylaştı.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

37 GOLE ETKİ ETTİ

Mason Grenwoond, Marsilya formasıyla bu sezon Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Coupe de France ve Trophee des Champions olmak üzere toplamda 45 karşılaşmaya çıktı.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 26 gol kez gol sevinci yaşarken 11 defa da asist yaptı.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

FAVORİ ROMA

Avrupa transfer piyasası, Mason Greenwood'da Roma'yı önde görüyor.

Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek

İngiliz oyuncunun Roma'ya transfer olma oranı %54 olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme ihtimali ise %46 olarak öngörülüyor.

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