Greenwood için transferde kritik hafta! Fenerbahçe teklifini güncelleyecek
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Mason Greenwood hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Marsilya tarafının bu hafta Greenwood'u satmak istediği öğrenilirken Fenerbahçe'nin de bu duruma karşılık teklifini güncelleyerek Fransız ekibinin kapısını yeniden çalacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe yönetimi de son yaptığı teklifi güncelleyip Ligue 1 ekibinin kapısını çalacak.
İtalyan medyasından La Lazzetta dello Sport, Roma'nın da bu haber üzerine Greenwood için Marsilya'nın kapısını çalacağını ve 40 milyon euroluk bir teklif yapacağını dünkü haberinde paylaştı.
37 GOLE ETKİ ETTİ
Mason Grenwoond, Marsilya formasıyla bu sezon Ligue 1, Şampiyonlar Ligi, Coupe de France ve Trophee des Champions olmak üzere toplamda 45 karşılaşmaya çıktı.
24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 26 gol kez gol sevinci yaşarken 11 defa da asist yaptı.
FAVORİ ROMA
Avrupa transfer piyasası, Mason Greenwood'da Roma'yı önde görüyor.
İngiliz oyuncunun Roma'ya transfer olma oranı %54 olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme ihtimali ise %46 olarak öngörülüyor.
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