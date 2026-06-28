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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! İtalyan basınından dikkat çeken iddia

Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! İtalyan basınından dikkat çeken iddia

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş'ın Barcelona'nın genç yıldızını transfer etmek için dev kulüplerle yarışa girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 20:49
Beşiktaş'ın orta sahası Barcelona'dan gelecek! İtalyan basınından dikkat çeken iddia

Beşiktaş'ın, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Casadó ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluigi Longari'nin haberine göre, Casadó'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncusuna yeni bir takım bulmak için temaslarını sürdürüyor. Portekizli menajerin değerlendirdiği seçenekler arasında Milan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın da bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Mendes'in siyah-beyazlı kulüple Casadó'nun transferi konusunda görüşmeler yaptığı aktarıldı. Genç orta saha için Suudi Arabistan Pro Ligi ekipleriyle de temasların sürdüğü belirtildi.

Barcelona altyapısından yetişen Casadó'nun geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

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