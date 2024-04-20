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Hedefimiz Konya'da 2'de 2

Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, Rizespor maçından itibaren 9 maçta 15 puan toplayıp, tekrar takım ruhu oluşturduklarının altını çizdi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Hedefimiz Konya'da 2'de 2

Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, Rizespor maçından itibaren 9 maçta 15 puan toplayıp, tekrar takım ruhu oluşturduklarının altını çizdi. Bugün ağırlayacakları Alanyaspor karşısında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Boşnak teknik adam, "Alanyaspor'un Galatasaray maçından önce 7 maçlık serisi var. Uzun zamandır maç kazanma adına iyi bir performans sergilediler. Maç maç gitmek zorundayız. Zaten sahamızdaki Alanyaspor ve Samsunspor maçlarını kazandığımızda durumumuz daha da netleşecek" diye konuştu.

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