Hedefimiz Konya'da 2'de 2

Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, Rizespor maçından itibaren 9 maçta 15 puan toplayıp, tekrar takım ruhu oluşturduklarının altını çizdi. Bugün ağırlayacakları Alanyaspor karşısında tek hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Boşnak teknik adam, "Alanyaspor'un Galatasaray maçından önce 7 maçlık serisi var. Uzun zamandır maç kazanma adına iyi bir performans sergilediler. Maç maç gitmek zorundayız. Zaten sahamızdaki Alanyaspor ve Samsunspor maçlarını kazandığımızda durumumuz daha da netleşecek" diye konuştu.