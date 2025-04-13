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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Real Madrid Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon süre bulmakta zorlanan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz basınının duyurduğu o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 12:15
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Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli yıldız Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

Güler, bu sezon Real Madrid'de istediği süreleri bulmakta zorlanırken son olarak İngiliz basınından son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

ARSENAL'DAN ARDA'YA DEV TEKLİF!

İngiltere Premier Lig'in dev takımlarından Arsenal'ın, Arda Güler için Real Madrid'e 40 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi.

Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

Daily Mail'de yer alan haberde, Arsenal'ın 2021'de Martin Odegaard'ı Real Madrid'den transfer ettiği gibi Güler'i de transfer ederek kendisine potansiyelini ortaya koyma fırsatı vermek istediği belirtildi.

Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu

Milli yıldız bu sezon eflatun beyazlılarla 33 maça çıkarken, 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.

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