Arda Güler için transferde bomba iddia! İngiliz basını duyurdu
İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon süre bulmakta zorlanan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İngiliz basınının duyurduğu o haber, gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
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Daily Mail'de yer alan haberde, Arsenal'ın 2021'de Martin Odegaard'ı Real Madrid'den transfer ettiği gibi Güler'i de transfer ederek kendisine potansiyelini ortaya koyma fırsatı vermek istediği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olan Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Milli yıldız bu sezon eflatun beyazlılarla 33 maça çıkarken, 3 gol 7 asistlik performans gösterdi.
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