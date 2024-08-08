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OİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı sürüyor. Voleybolda Filenin Sultanları, olimpiyat tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli Boksörümüz Esra Yıldız Kahraman ise Paris 2024’ü bronz madalyayla tamamladı. Olimpiyatlarda 8 Ağustos Perşembe günü programı merak ediliyor. İşte 8 Ağustos Olimpiyat programı ve Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 08:25
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OİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, Ağustos Perşembe günü atletizm, boks, halter, voleybol gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise tırmanış oldu. İşte 8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...

Google'ın 7-8 Ağustos tarihli Doodle'ı

PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS

TAEKWONDO

Saat: 10:33

Sporcu: Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)

Yarışma: Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu

ATLETİZM: KADINLAR GÜLLE ATMA, A GRUBU

Sporcu: Emel Dereli

Saat: 11.25

MODERN PENTATLON - ERKEKLER PENTATLON

Sporcu: Buğra Ünal

Saat: 12.00

TAEKWONDO

Saat: 13.13

Sporcu: Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)

Yarışma: Erkekler 68 kg, Son 16 Turu

MODERN PENTATLON - KADINLAR PENTATLON

Sporcu: İlke Özyüksel

Saat: 15.30

HALTER

Saat: 20.30

Sporcu: Muhammed Özbek

Yarışma: Erkekler 73 kg

VOLEYBOL

Saat: 21.00

Yarışma: Kadınlar Turnuvası, Yarı Final

BOKS

Saat: 23:51

Sporcu: Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)

Yarışma: Kadınlar Horoz Sıklet, Final

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