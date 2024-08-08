OİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, Ağustos Perşembe günü atletizm, boks, halter, voleybol gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise tırmanış oldu. İşte 8 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...
Google'ın 7-8 Ağustos tarihli Doodle'ı
PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 8 AĞUSTOS
TAEKWONDO
Saat: 10:33
Sporcu: Hatice Kübra İlgün (Türkiye) – Y.J. Kim (Güney Kore)
Yarışma: Kadınlar 57 kg, Son 16 Turu
ATLETİZM: KADINLAR GÜLLE ATMA, A GRUBU
Sporcu: Emel Dereli
Saat: 11.25
MODERN PENTATLON - ERKEKLER PENTATLON
Sporcu: Buğra Ünal
Saat: 12.00
TAEKWONDO
Saat: 13.13
Sporcu: Hakan Reçber (Türkiye) – I. Maiga (Burkina Faso)
Yarışma: Erkekler 68 kg, Son 16 Turu
MODERN PENTATLON - KADINLAR PENTATLON
Sporcu: İlke Özyüksel
Saat: 15.30
HALTER
Saat: 20.30
Sporcu: Muhammed Özbek
Yarışma: Erkekler 73 kg
VOLEYBOL
Saat: 21.00
Yarışma: Kadınlar Turnuvası, Yarı Final
BOKS
Saat: 23:51
Sporcu: Hatice Akbaş (Türkiye) – Y. Chang (Çin)
Yarışma: Kadınlar Horoz Sıklet, Final